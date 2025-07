Leichenfund auf Waldweg: Teenager stellt sich und räumt "Tatbeteiligung" ein

Dorsten - Nachdem am Sonntag auf einem Waldweg in Dorsten-Holsterhausen ( Nordrhein-Westfalen ) die Leichen einer tote Frau (32) und eines Kleinkindes entdeckt worden waren, hat die Polizei am Montag einen 16-Jährigen festgenommen.

Die Polizei war am Sonntag vor Ort, um Spuren zu sichern. © FotoBludau/dpa

Der Teenager habe sich am Sonntagabend bei Einsatzkräften am Tatort gemeldet und eine Tatbeteiligung eingeräumt, wie die Polizei in Recklinghausen und die Essener Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt haben.

Bei dem Tatverdächtigen handele es sich demnach um einen Ukrainer, der in Dorsten wohne.

Die leblos aufgefundenen Frau sei als eine 32-jährige Ukrainerin identifiziert worden, berichten die Ermittler weiter. Das getötete Kind sei ein Jahr und sieben Monate alt, es handele sich um die Tochter der Frau. Beide lebten in Dorsten.

Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

Am Sonntag waren beide an einem Waldweg entdeckt worden. Die Polizei ging von Anfang an von einem Gewaltverbrechen aus. Es seien viele Zeugenhinweise eingegangen.