Leichenfund im Neckar: Junger Mann aus Stuttgart geborgen

Wendlingen/Stuttgart - Vor fünf Tagen wurde eine Leiche im Neckar in Wendlingen (Kreis Esslingen) gefunden. Nun konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

Alles in Kürze

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Am Donnerstag wurde eine Obduktion durchgeführt. Von einer Fremdeinwirkung wird aktuell nicht ausgegangen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Passant hatte die Leiche am Montag (23. Juni) am Neckarwehr in Höhe der Schäferhauser Straße entdeckt. Der Mann wurde durch die DLRG und die Feuerwehr geborgen.