Leichenfund in Hamburg: HSV-Profi am Boden zerstört

Hamburg - Am Dienstagmorgen haben Passanten eine Leiche in Wilhelmsburg entdeckt . Als sich herausstellte, wer der Mann war, brach es HSV -Profi Fabio Baldé (19) das Herz.

Alles in Kürze

Fabio Baldé (19) lebte mit dem verstorbenen Wilhelmsburger Tür an Tür. © IMAGO/Philipp Szyza

Am Samstag gab die Polizei eine Vermisstenmeldung zu einem seit Freitag verschwundenen Wilhemsburger heraus, am Dienstag folgte der Leichenfund in einem Kanal im gleichen Stadtteil.

Nur einen Tag später zogen die Beamten die Vermisstenmeldung zurück - bei dem Toten handelte es sich um den gesuchten 84-Jährigen.

Zwischenzeitlich hatte Baldé in seiner Instagram-Story dazu aufgerufen, Hinweise zum Verbleib des Mannes direkt an ihn zu übermitteln. Zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings schon traurige Gewissheit.

Nun folgten bewegende Worte des Flügelflitzers über Instagram. "Als ich die Nachricht heute Morgen bekommen habe, war ich mehr als gebrochen und habe gehofft, dass du es nicht warst", schrieb Baldé in seiner Story zu einem Bild, mit dem die Polizei zuvor nach dem Mann gesucht hatte.

"Du warst für mich mehr als nur ein Nachbar, du warst wie ein Opa, den ich nie hatte", so der 19-Jährige. "Ruhe in Frieden mein Freund. Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil du ein unglaublicher Mensch warst", schrieb der Deutsch-Portugiese, der während der Ibiza-Reise mit dem HSV von dem Tod erfuhr.