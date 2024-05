04.05.2024 16:46 3.987 Schreckliche Entdeckung in Tiefgarage: Leiche von 19-Jähriger im Kofferraum ihres Wagens gefunden

Schrecklicher Fund in einer Tiefgarage in Regensburg: Im Kofferraum eines Autos ist am heutigen Samstag die Leiche einer 19 Jahre alten Frau gefunden worden.

Von Jan Höfling

Regensburg - Schrecklicher Fund in einer Tiefgarage in Regensburg: Im Kofferraum eines dort abgestellten Autos ist am heutigen Samstag die Leiche einer 19 Jahre alten Frau aus Bayern gefunden worden. Die Regensburger Polizei ermittelt nach dem Fund der Leiche. © vifogra/Moller-Schuh Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Laut einem Polizeisprecher könne aber aktuell nichts zum Fund gesagt werden. Die Sicherung von Spuren in der Tiefgarage laufe noch. Bei dem Fahrzeug handelt es sich demnach um den Wagen der jungen Frau aus dem Landkreis Cham. Aufmerksam waren die Beamten auf das Auto geworden, da am Vormittag jemand dieses aufgrund einer eingeschlagenen Seitenscheibe in der Tiefgarage des Toom-Baumarktes in der Frankenstraße 2C telefonisch gemeldet hatte. Gerichtsprozesse Dresden Prozess gegen Hooligan-Truppe "Starke Jugend" gestartet: "Vorherrschaft" des FC Erzgebirge Aue war ihr Ziel Derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizei nicht von einem Selbstmord aus. Dementsprechend muss wohl alles auf Gewaltverbrechen hindeuten. Die tote 19-Jährige war in einer Tiefgarage im Kofferraum ihres Wagens gefunden worden. © vifogra/Moller-Schuh Eine Streife hatte den Wagen genauer unter die Lupe genommen und dabei die Tote im Kofferraum entdeckt. Erstmeldung 15.42 Uhr, letzte Aktualisierung: 16.46 Uhr

