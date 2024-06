24.06.2024 14:24 Mann tot in Wohnung entdeckt: Polizei sucht Zeugen

In Hamburg wurde am Samstagmorgen eine männliche Leiche (†55) in einer Wohnung auf St. Pauli entdeckt.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg wurde am Samstagmorgen eine männliche Leiche (†55) in einer Wohnung auf St. Pauli entdeckt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Nach derzeitigem Ermittlungsstand verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er am Samstagmorgen seinen Bekannten (55) leblos in dessen Wohnung aufgefunden hatte, teilte die Polizei jetzt mit. Demnach wies der Verstorbene mehrere Verletzungen auf. Eine spätere Sektion des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin bestätigte den Verdacht eines Tötungsdeliktes, heißt es weiter. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden.

