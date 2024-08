30.08.2024 16:38 Minderjähriger tot in Wohnung gefunden: Polizei ermittelt

In einer Wohnung in der Eisenacher Bahnhofstraße wurde am Freitagvormittag eine tote Person gefunden. Es soll sich um einen Minderjährigen handeln.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - In einer Wohnung in Eisenach wurde am Freitagvormittag eine tote Person gefunden. Die Ermittlungen der Polizei nach diesem tragischen Fund laufen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei inzwischen mitteilte, soll es sich bei dem Toten um einen Minderjährigen handeln. Er war in einer Wohnung in der Eisenacher Bahnhofstraße gefunden worden. Weitere Angaben machten die Ermittler aus Gründen der Persönlichkeitsrechte nicht. Derzeit gehen die Beamten aber nicht von einer Straftat aus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen "keine Hinweise auf eine Straftat um den noch nicht volljährigen männlichen Verstorbenen in der Wohnung vor", hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei wies außerdem darauf hin, dass im Internet unterschiedliche Falschmeldungen bezüglich des Todesfalls die Runde machten.

