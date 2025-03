31.03.2025 12:09 München: Tote Person in Schnellrestaurant am Stachus aufgefunden

In München wurde ein Toter in einem Schnellrestaurant am Stachus aufgefunden.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Schockierender Fund in München! In einem Schnellrestaurant am Stachus in München ist eine tote Person aufgefunden worden. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Passant am Montag gegen 6.15 Uhr einen leblosen Mann im Außenbereich eines Schnellrestaurants am Stachus und alarmierte die Rettungskräfte. Für die Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bi dem Verstorbenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 44-Jährigen, der in Syrien geboren wurde und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Den Ermittlern zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa