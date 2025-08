Nach grausigem Fund in Autowrack: Leiche identifiziert - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Heerlen/Erkelenz - Die niederländische Polizei hat die Leiche, die in einem ausgebrannten Auto in Erkelenz südwestlich von Mönchengladbach gefunden worden war, identifiziert.

Alles in Kürze

Nach dem grausigen Fund einer Leiche in einem Autowrack in Erkelenz hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. © Uwe Heldens/dpa

Es handele sich um einen 46 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, teilte die Polizei in Heerlen mit. Es sei auch bereits ein Verdächtiger festgenommen worden.

Das Opfer war den Angaben zufolge in den Niederlanden als vermisst gemeldet worden. Über seine Nationalität machte die Polizei keine Angaben.

Auch zum Verdächtigen wurden keine näheren Informationen mitgeteilt. Er war nach den Informationen der Polizei bereits am vergangenen Mittwoch, am Tag nach dem Leichenfund, festgenommen worden. Die Ermittler beider Länder arbeiten in dem Fall eng zusammen. Die Ermittlungen würden fortgesetzt.

Am vergangenen Dienstag war im Kofferraum eines ausgebrannten Autos in Erkelenz die Leiche entdeckt worden.