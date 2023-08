21.08.2023 16:57 Schrecklicher Fund in mittelhessischem Wald: Unbekannte Leiche stellt Polizei vor Rätsel!

Schock am Nachmittag! Bereits am vergangenen Freitag wurde in Mittelhessen zwischen Momberg und Speckswinkel eine bislang unbekannte Leiche gefunden.

Von Maximilian Hölzel

Neustadt (Hessen) - Schock am Nachmittag! Bereits am vergangenen Freitag wurde in Mittelhessen eine bislang nicht identifizierte Leiche gefunden. Die Polizei steht bei dem Fall vor einem Rätsel. In einem Waldstück zwischen Momberg und Speckswinkel wurde eine bislang unbekannte verstorbene Person gefunden. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Laut dem Polizeibericht vom Montag ging bei den Beamten am vergangenen Freitagnachmittag (18. August) gegen 15.35 Uhr ein Notruf ein, bei dem der Fund eines Leichnams gemeldet wurde.

Demnach war der leblose Körper im Wald zwischen dem Neustädter Stadtteilen Momberg und Speckswinkel entdeckt worden. Die Person lag dabei in einem Bachlauf, etwa anderthalb Meter unterhalb eines Waldweges. Sträucher und Büsche erschwerten die spätere Bergung der Leiche durch die Feuerwehren aus Speckswinkel und Neustadt. Ob ein Gewaltverbrechen vorliegt, konnte bislang nicht ausgeschlossen werden. Zudem sei die Identität sowie die genaue Todesursache noch unklar, weshalb man nun eine Obduktion angeordnet habe. Polizeiinformationen zufolge ist mit den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung allerdings erst Anfang September zu rechnen.

Titelfoto: 123RF/udo72