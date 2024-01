Spaziergänger machen schreckliche Entdeckung in Straßengraben

Großheide - Einer Gruppe Spaziergänger hat eine Leiche in einem Straßengraben in Großheide ( Niedersachsen ) gefunden.

Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Polizei Norden am Sonntag.

Bei dem Einsatz am Samstagnachmittag an der Coldinner Straße wurde außerdem noch ein Feuerwehrmann von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.