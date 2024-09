16.09.2024 19:10 Tote Frau auf Waldweg entdeckt: Ihre Leiche lässt Schreckliches vermuten

Am Montagvormittag wurde in einem Waldstück in Lampertheim (Hessen) die Leiche einer Frau gefunden. Die Polizei geht derzeit von einem gewaltsamen Tod aus.

Von Angelico Moretti

Lampertheim - Eine schreckliche Entdeckung machten Spaziergänger am heutigen Montag in Südhessen. An einem Waldweg fanden sie die Leiche einer Frau. Die Polizei steht derzeit vor einem Rätsel, die Indizien weisen jedoch auf einen gewaltsamen Tod hin. Die Leiche der Frau wurde im Lampertheimer Wald entdeckt. (Symbolfoto) © 123RF/andrei310 Wie ein Sprecher der Polizei wenige Stunden nach dem tragischen Fund berichtete, hatten Passanten die Ordnungshüter gegen 11.45 Uhr alarmiert. Kurz zuvor hatten sie den leblosen Körper der Frau in einem Waldgebiet in Lampertheim aufgefunden. Vor Ort angetroffen konnten Ermittler und Rettungskräfte nur noch den Tod der bislang nicht genauer identifizierten Frau feststellen. Jedoch fanden sich schnell Anzeichen dafür, dass sie ermordet worden sein könnte. Insbesondere deshalb wurde der Bereich rund um den Fundort weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung machte sich an die Arbeit. Vermisste Personen Mann aus Chemnitz spurlos verschwinden: Sein Rucksack wurde am Flussufer gefunden Zudem wurden noch vor Ort Zeugen befragt, um den Hintergründen rund um das Ableben der Verstorbenen schnellstmöglich auf den Grund zu gehen. Weitere Informationen behielten sich die Beamten aus Rücksicht auf die derzeit auf Hochtouren laufenden Ermittlungen vor.



Titelfoto: 123RF/andrei310