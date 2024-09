09.09.2024 15:20 Trauriger Fund: Toter Mann an Badestelle entdeckt

Groß Sarau - Am Wochenende ist in der Nähe einer Badestelle am Ratzeburger See der leblose Körper eines Mannes entdeckt worden. Der Ratzeburger See: Den Toten hatten den Angaben zufolge Passagiere eines Fahrgastschiffes entdeckt. © Marcus Brandt/dpa Der Mann sei geborgen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Identität des Toten stehe noch nicht fest. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht, auch für einen Suizid gebe es derzeit keine Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Toten hatten den Angaben zufolge Passagiere eines Fahrgastschiffes entdeckt.

