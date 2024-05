11.05.2024 14:51 1.331 Vermisster Deutscher tot in den Alpen gefunden

In Tirol wurde in der Nacht zum Samstag die Leiche eines vermissten Deutschen (†82) gefunden. Vorausgegangen war eine aufwendige Suchaktion in den Alpen.

Von Max Patzig

Reith im Alpbachtal - In Tirol wurde vergangene Nacht die Leiche eines vermissten Deutschen (†82) gefunden. Vorausgegangen war eine aufwendige Suchaktion in den Alpen. Die Polizei war in den Alpen gefordert. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1 Wie die örtliche Polizei am Samstag mitteilte, startete der Rentner am Freitag gegen 15 Uhr eine Wanderung entlang des Panoramaweges Reither Kogel bei Reith im Alpbachtal – allein! Als der 82-Jährige auch gegen 20.25 Uhr nicht zurückkehrte, bereitete dies seiner Frau große Sorgen. Sie alarmierte die Rettungskräfte und löste damit eine große Suche nach ihrem Mann aus. Schon um 21 Uhr waren Alpinpolizei, Diensthundeführer und Polizeihubschrauber, die Bergrettung samt eigener Hundestaffel sowie Feuerwehrkräfte aus zwei Ortschaften mit einem Drohnenteam im Einsatz. Vermisste Personen Erfurt: Vermisstes Kind (3) wieder da Nach zwei Stunden konnte dann ein trauriger Erfolg vermeldet werden. Der Vermisste wurde von der Helikopterbesatzung dank Suchscheinwerfer und Wärmebildkamera entdeckt. Im "steilen, unwegsame Gelände unterhalb des sogenannten Kreuzweges" fanden die Beamten den Senior, wie sie mitteilten. Allerdings war er da bereits tot. "In einer aufwendigen Bergungsaktion wurde der Verstorbene schließlich von der Bergrettung gegen 2 Uhr talwärts gebracht", so die Tiroler Polizei abschließend. Eine Obduktion soll jetzt klären, was hauptsächlich für seinen Tod verantwortlich war.

