Traurige Gewissheit: Vermisster aus Landkreis Starnberg tot aufgefunden

Nach tagelanger Suche entdeckten die Rettungskräfte am Freitagnachmittag die Leiche des Vermissten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das letzte Mal hatten Zeugen den 47-Jährigen am 4. September auf einem Paddelboot auf dem Jais-Weiher in Gilching gesehen.

Später konnten nur noch einige persönliche Gegenstände sowie das Auto des Vermissten aufgefunden werden.

Bei einer großangelegten Suchaktion, an der Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht beteiligt waren, wurde der See und das Ufer über Tage mit Sonar, Drohnen und Wärmebildkameras abgesucht. Auch Taucher waren im Einsatz.

Am Freitagnachmittag entdeckte man schließlich den Leichnam des 47-Jährigen am Ufer, wie die Polizei am Samstag mitteilte.