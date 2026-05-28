Mehr als 6300 illegale Cannabis-Pflanzen: Drogenbande verurteilt

Düsseldorf - Mehr als 6300 illegale Cannabis-Pflanzen stellten Ermittler im Mai 2025 sicher - rund ein Jahr später ist eine siebenköpfige Drogenbande vom Landgericht Düsseldorf zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Die Polizei entdeckte in mehreren NRW-Städten illegale Cannabis-Plantagen mit tausenden Pflanzen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Männer aus Albanien sollen unter anderem große Cannabis-Plantagen in Dormagen, Lüdenscheid und Bad Salzuflen betrieben haben. Laut Anklage wurden dort pro Ernte rund 150 Kilo Cannabis produziert.

Die vier Hauptangeklagten müssen für drei Jahre und sieben Monate bis zu sieben Jahre ins Gefängnis.

Drei weitere Männer bekamen ebenfalls Haftstrafen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zwei Anführer hatten Immobilien angemietet und fünf Landsleute angeworben, die die Plantagen dauerhaft bewirtschaften sollten. Den 21 bis 34 Jahre alten Helfern seien jeweils 10.000 Euro pro Ernte versprochen worden.