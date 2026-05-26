Beilattacke auf Ehefrau und Tochter: Gericht schickt 44-Jährigen in Psychiatrie

Düsseldorf - Im Prozess um die tödliche Beilattacke auf seine Ehefrau und die zwei Monate alte Tochter hat das Landgericht Düsseldorf die dauerhafte Unterbringung des angeklagten Ehemanns und Vaters in der forensischen Psychiatrie angeordnet.

Polizisten sicherten nach der Tat die Wohnung in Düsseldorf, in der eine Frau und ihr Baby tot aufgefunden wurden. (Archivbild) © Patrick Schüller/dpa

Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Verteidiger Lars Horst erklärte auf Nachfrage, er wolle das weitere Vorgehen noch mit seinem Mandanten besprechen. Er hatte auf die Erfolge der Therapie hingewiesen und die Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung beantragt.

Laut Anklage hatte der Beschuldigte Ende November seine im Bett liegende 31-jährige Frau und die danebenliegende Tochter im Wahn erschlagen und anschließend versucht, sich selbst zu töten.

In der Wohnung des Mehrfamilienhauses hatten Rettungskräfte die Leichen der Wissenschaftlerin und des Babys entdeckt.