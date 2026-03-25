Mehr Schutz für Opfer: Brandenburgs Regierung unterstützt psychologische Begleitung bei Gerichtsprozessen

Potsdam - Opfer schwerer Straftaten sollen künftig besser durch Gerichtsverfahren begleitet werden. Ein Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig (57, SPD ), der kürzlich im Bundeskabinett beschlossen wurde, sieht den Ausbau der psychosozialen Prozessbegleitung vor. Auch die Landesregierung Brandenburgs unterstützt den Entwurf mit einem offiziellen Statement.

Brandenburgs Regierung unterstützt die Reform zur Stärkung der psychosozialen Prozessbegleitung. © Maurizio Gambarini/dpa

Die Begleitung soll Betroffene emotional stabilisieren, Orientierung bieten und helfen, Belastungen zu reduzieren. So können Retraumatisierungen vermieden und die Rechte der Opfer besser gewahrt werden.

Besonders für schutzbedürftige Opfer, etwa bei häuslicher Gewalt, bringt der Gesetzentwurf Verbesserungen. Für minderjährige Opfer wird der Zugang einfacher – eine Anordnung der Prozessbegleitung kann nun auch automatisch erfolgen.

Für erwachsene Opfer bestimmter schwerer Straftaten entfällt die Pflicht, ihre Schutzbedürftigkeit besonders nachzuweisen.

Auch die Abläufe sollen klarer und transparenter werden. Psychosoziale Prozessbegleiter werden künftig rechtzeitig über Termine informiert, Hinweispflichten werden klar geregelt, und der Unterstützungsbedarf wird früh geprüft – vor allem bei minderjährigen Betroffenen.