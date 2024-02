Messer-Mann bringt Zeitungsausträgerin in seine Gewalt und will in ihre Wohnung

Beim Zeitungsaustragen musste eine 70-Jährige bange Minuten durchstehen, als ein Mann sie in seine Gewalt nahm. (Symbolbild). © Bildmontage: 123RF/lianem, Marijan Murat/dpa

Am 12. August 2023 war eine 70 Jahre alte Zeitungsausträgerin gegen 2 Uhr nachts am Plossenweg in Meißen unterwegs, als sie vom Beschuldigten wegen einer Zigarette angesprochen wurde.

Kurz nachdem er die Kippe erhalten hatte, rannte der Mann ihr hinterher, zog dabei ein Messer und forderte Bargeld.

Zwar schrie die 70-Jährige um Hilfe, doch der jüngere Mann stieß sie zu Boden, setzte sich auf sein Opfer und fuchtelte mit einem Messer herum.

Dabei wurde die ältere Frau an der Hand und im Gesicht verletzt. Kurzzeitig ließ der Täter von seinem Opfer ab und durchsuchte den Zeitungswagen nach Bargeld, fand aber nichts.

Schließlich legte er seinen Arm um den Hals der Beschädigten und forderte sie auf, ihn zu ihrer Wohnung zu bringen.

Dort kamen beide Personen gegen 3 Uhr an, die Tür öffnete der Sohn der Zeitungsausträgerin, dem es gelang, das vehemente Eindringen des Tatverdächtigen zu verhindern.