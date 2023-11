Milliarden-Krypto-Schwindel: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried erhält brutales Urteil!

Der tiefe Absturz des FTX-Gründers und Ex-Milliardär Sam Bankman-Fried nahm nun mit einem brutalen Urteil in einem New Yorker Gerichtssaal sein Ende.

Von Dana-Jane Kruse

New York City (USA) - Etliche Promis hatten in die Kryptowährungsbörse FTX investiert, doch Gründer Sam Bankman-Fried (31) betrog seine Kreditgeber und Investoren. Der tiefe Absturz eines der jüngsten Milliardäre der Geschichte nahm nun mit einem brutalen Urteil in einem New Yorker Gerichtssaal sein Ende.

Am Donnerstagabend erhielt der FTX-Gründer und Krypto-Schwindler Sam Bankman-Fried (31) sein Urteil. © ANGELA WEISS/AFP Wie die Zeitung New York Post berichtete, wurde Sam Bankman-Fried in allen Betrugs- und Verschwörungspunkten, die ihm zu Last gelegt wurden, für schuldig befunden. Vor etwa sieben Jahren war seine Kryptobörse FTX regelrecht implodiert, weil Bankman-Fried das Geld seiner Anleger zum Begleichen der eigenen Schulden verwendete und großzügig Immobilien einkaufte. Zu den prominentesten Personen, die in FTX investierten, gehören unter anderen das Model Gisele Bündchen (43) und der NFL-Star Tom Brady (46). Es ist unklar, wie hoch die Summe ist, die sie damit verloren haben. Insgesamt soll Bankman-Fried seine Kunden um rund 10 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 931,5 Millionen Euro) betrogen haben. Am 28. März 2024 soll der verurteilte Tech-Mogul eine Haftstrafe von 110 Jahren Gefängnis antreten.

Eltern von Bankman-Fried angesichts des Urteils erschüttert

Auf dieser Skizze aus dem Gerichtssaal reagieren Barbara Fried (71, l.) und Joseph Bankman (68), die Eltern von Sam Bankman-Fried, auf das Urteil der Geschworenen im Bundesgericht. © Elizabeth Williams/AP/dpa

Sam Bankman-Frieds Eltern arbeiten beide als Anwälte. © Andrea Renault/AFP

Sam Bankman-Fried nahm das Urteil ruhig stehend und mit gefalteten Händen entgegen. In dem überfüllten Gerichtssaal saßen am gestrigen Donnerstagabend auch die Eltern des 31-Jährigen, die sich angesichts der langen Haftstrafe verstört sowie erschüttert zeigten und in Tränen ausbrachen.

Beweise sprechen gegen Bankman-Frieds Erinnerungslücken

Bis zum Schluss hielt Bankman-Fried an fehlenden Erinnerungen und ehrlichen Fehlern fest. © Michael M. Santiago/Getty Images via AFP "Er dachte, er könnte Reporter, die Öffentlichkeit und jetzt auch Sie täuschen", sagte Bundesanwältin Danielle Sassoon in einer letzten Ansprache vor den Geschworenen am Donnerstag. Bankman-Fried behauptete in den vier Tagen im Zeugenstand mehr als 100 Mal er könne sich nicht "erinnern" wiederholt versprochen zu haben, dass seine Plattform FTX "sicher" sei. Vor Gericht wurde er allerdings mit einem Berg an Tweets, E-Mails, Kongressauftritten und Interviews konfrontiert, in denen er tatsächlich Sicherheit versprach und sogar einen Mitarbeiter anwies, einen Code einzurichten, mit dem FTX-Kundengelder abgeschöpft werden konnten. Der 31-Jährige beharrte darauf, dass sein Unternehmen aufgrund "ehrlicher Fehler" und nicht aufgrund von Verbrechen bankrott gegangen sei. Er führte den Zusammenbruch von FTX auf "Versäumnisse" und mangelhaftes "Risikomanagement" zurück. Bis zum Schluss mimte er das Unschuldslamm.

Auf dieser Skizze aus dem Gerichtssaal vom 31. Oktober sagt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (r.) aus, während Richter Lewis Kaplan (oben, l.) beim Prozess den Vorsitz führt. © Elizabeth Williams/AP/dpa

Tiefer Fall von FTX nicht bestreitbar