Millionenschwerer Drogenschmuggel: Ex-Fahnder schweigt zu schwerwiegendem Verrats-Vorwurf

Darmstadt - Er soll Rauschgifthändlern mit Tipps den Schmuggel von Drogen ermöglicht haben. Es geht laut Anklage um Cannabis im Millionenwert. Zum Prozessstart schwieg der Ex-Fahnder.

Vor dem Darmstädter Landgericht muss sich der 44-Jährige den schwerwiegenden Vorwürfen stellen. © 5VISION.NEWS

Wegen Verrats von Dienstgeheimnissen sowie Strafvereitelung im Amt in insgesamt rund zwei Dutzend Fällen steht ein Kriminaloberkommissar vor dem Landgericht Darmstadt.

Der 44-Jährige arbeitete beim Polizeipräsidium Osthessen in der Drogenfahndung.

Laut Staatsanwaltschaft hat er zwischen 2018 und 2022 mehrere Drogenhändler über Einsatzmittel und Polizeitaktiken informiert, unter anderem soll er auf eine Videoüberwachung hingewiesen haben.

Laut Anklage konnten die Dealer so Cannabis im unteren einstelligen Tonnenbereich im Wert von mehreren Millionen Euro von Spanien in den Raum Offenbach bringen, beispielsweise versteckt in Tomatendosen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die Drogenhändler inzwischen verurteilt, die Urteile jedoch noch nicht rechtskräftig.