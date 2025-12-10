Fall von Polizeigewalt: Frankfurter Staatsanwaltschaft räumt Fehler bei Ermittlungen ein

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat eine Anzeige gegen Polizeibeamte wegen Nötigung und Beleidigung fast ein Jahr lang nur zögerlich bearbeitet. Das hat die Staatsanwaltschaft nun selbst eingeräumt.

Bei der Bearbeitung einer Anzeige gegen Polizisten in Frankfurt soll es Verzögerungen gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft räumt Fehler ein. © Boris Roessler/dpa

Die Vorwürfe seien im Januar dieses Jahres bekanntgeworden. "Sodann wurden ermittlungsfördernde Maßnahmen ergriffen, jedoch nicht in einem Maße, das der Sache angemessen gewesen wäre", räumte die Staatsanwaltschaft ihre Versäumnisse ein.

Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" über den Fall berichtet. Demnach gab es im Dezember 2024 eine Anzeige gegen Beamte des 4. Reviers.

Laut Staatsanwaltschaft soll nach einer Festnahme eine gefesselte Person erniedrigt worden sein. Andere Polizeibeamte, die nicht aus Frankfurt kämen, hätten auf die Vorfälle aufmerksam gemacht.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, es sei bedauerlich, "dass es in diesem Fall zu vermeidbaren Verzögerungen gekommen ist". Es gebe bereits eine interne Aufarbeitung.