Angeklagt: Ehepaar soll Frau zur Sklaverei gezwungen und missbraucht haben

In den zehn Monaten soll das Paar psychische und physische Gewalt und Drohungen angewendet sowie die Bewegungsfreiheit des eingeschränkt haben, um sie in ihrem Haus in Point Cook zu behalten, berichtete abc News.

Der vermeintliche Missstand kam Ende Oktober 2022 ans Licht, nachdem ein Mitarbeiter einer Gesundheitseinrichtung Anzeichen von Menschenhandel bei dem Opfer erkannte und die Polizei alarmierte. Diese durchsuchte kurz darauf das Haus des Ehepaars.

Chong und Liaw wurden anschließend wegen des Besitzes eines Sklaven, der Ausübung von Zwang und Drohungen, um eine andere Person zu versklaven und sie in Sklaverei zu behalten, sowie der Ausübung der Kontrolle über einen Sklaven angeklagt.

Am Donnerstag erschien das Ehepaar erstmals vor dem Gericht in Melbourne.

Dort teilte Liaws Anwalt, Payne Wu, dem Gericht mit, dass seine Kanzlei vermutlich auch Chong vertreten würde, Interessenskonflikte allerdings noch nachgeprüft werden müssten. Eine weitere Anhörung wurde deswegen auf Mitte Juni verschoben, damit der 44-Jährige sich noch einen Anwalt suchen könne.