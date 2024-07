Nacktfotos und Lapdance: Lehrerin (47) soll Schüler (13) sexuell genötigt haben!

Norwalk (USA) - Es geht um Nacktfotos, anzügliche Nachrichten auf dem Telefon sowie Lapdances! Eine Beratungslehrerin soll ein sexuelles Verhältnis zu einem 13-jährigen Schüler einer Middle School in Norwalk ( Connecticut ) gepflegt haben! Die 47-Jährige wurde daher verhaftet und angeklagt.

Die Frau wurde am gestrigen Donnerstag verhaftet. Sie wurde wegen sexueller Nötigung zweiten Grades und zweimaliger Gefahr der Verletzung eines Minderjährigen angeklagt. Luisa M. ist mittlerweile nicht mehr an der Schule angestellt.

Laut Beamten ging am 30. April eine Beschwerde über eine Angestellte der öffentlichen Schule von Norwalk bei ihnen ein. Die Rede war von einer unangemessenen Beziehung zu einem Schüler. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um die 47-jährige Beratungslehrerin Luisa M. handeln soll.

Die örtliche Polizei schrieb auf Facebook von dem Vorfall. Auch US-Medien wie NBC oder New York Post berichteten darüber.

Zudem gab der Junge an, dass ihn die Lehrerin berührt habe sowie sexuelle Handlungen bei geschlossener Tür und heruntergezogenen Jalousien vornahm. Dabei habe es sich angeblich um Lapdances gehandelt. Geld, dass er von ihr bekommen habe, sei für Uber-Fahrten und Essen gewesen.

"Die öffentliche Schule von Norwalk kooperiert mit den Ermittlungen des Norwalk Police Departments und geben keinen weiteren Kommentar ab", zitiert NBC eine Erklärung der Schule.

Der Anwalt von Luisa M. habe am gestrigen Donnerstagabend (Ortszeit) eine Erklärung abgegeben, in der es hieß: "Luisa hat immer noch das Recht auf die Unschuldsvermutung. Dies sind nur Anschuldigungen. Was wir wissen, ist, dass diese Anschuldigungen gegen eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter erhoben werden, die ihren Beruf seit über 20 Jahren ausübt, und es wird einige Zeit dauern, diesen Fall zu untersuchen."