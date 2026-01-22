Monate nach Angriff auf israelischen Rüstungskonzern: Fünf Menschen angeklagt

Stuttgart/Ulm - Fünf Monate nach dem Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm ist Anklage gegen fünf Menschen erhoben worden.

Den irischen, britischen, spanischen und deutschen Staatsangehörigen wird mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zur Last gelegt.

Das teilte das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart mit.

Die drei Frauen und zwei Männer sollen sich laut Anklage spätestens ab Mitte August in die Organisation "Palestine Action Germany" eingegliedert und vor allem am 8. September 2025 mit mindestens sechs bislang unbekannten Beteiligten einen Angriff auf das Unternehmen in Ulm verübt haben.

Dazu sollen sie aus Berlin angereist sein und sich ab 6. September 2025 in einer Ferienwohnung eine Fahrtstunde entfernt von Ulm aufgehalten haben.

Noch vor der Tat sollen dort Bekennervideos für die sozialen Medien gefertigt worden sein, um diese anschließend bekannt zu machen.