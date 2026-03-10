Angriffe auf Gefängnispersonal: So heftig ist die Gewalt in NRW-Knästen

Düsseldorf - Im vergangenen Jahr sind bei 112 Übergriffen auf Justizvollzugsbedienstete in Nordrhein-Westfalen 114 Beschäftigte verletzt worden. In zwei Fällen war danach ein Krankenhausaufenthalt nötig.

Justizvollzugsbeamte in NRW sind immer wieder Opfer von Angriffen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Bei den ambulant behandelten Verletzungen handelte es sich meist um Prellungen und Abschürfungen, wie aus einem Bericht von NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags hervorgeht. Im Vergleich zu 2024 sank die Zahl der Verletzten um 14 Prozent.

Erfasst werden alle angezeigten vorsätzlichen Körperverletzungen. Nicht als Tätlichkeit erfasst werden in diesem Zusammenhang Bedrohungen und Beleidigungen.

An diesem Mittwoch befasst sich der Rechtsausschuss des Parlaments mit den Gewaltübergriffen durch Gefangene.

Bei jedem fünften dokumentierten Angriff blieb es im vergangenen Jahr bei Versuchen beziehungsweise rechtzeitig abgewehrten Attacken.



