Blutiges Drama: Rentnerin liegt tot in Wohnung - Ist ihr Sohn der Mörder?

Was bislang bekannt ist, schilderte die Kriminalpolizei in Limburg am heutigen Nachmittag. Demnach wurden die Ermittler wenige Stunden zuvor, gegen 12.20 Uhr, zu einem Zwischenfall in einem Zweifamilienhaus in der Straße Am Werschberg in Brechen (Landkreis Limburg-Weilburg) beordert.

Dem Notruf zufolge soll dort ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben. Am Tatort bestätigte sich der schreckliche Verdacht, als die 75 Jahre alte Frau leblos und schwer verletzt angetroffen wurde.

Ebenfalls vor Ort befand sich ihr 55 Jahre alter Sohn, der derzeit als dringend tatverdächtig gilt. Dieser wurde umgehend festgenommen, während sämtliche Versuche der Reanimation bei der Seniorin vergeblich blieben.

Was der Auslöser für die blutige Gewalttat war, sollen nun die Beamten der Kripo ausfindig machen.