Durchbruch nach sieben Jahren: Polizei macht grausigen Fund in Schuppen

In diesem Haus hatte die vermisste Dorota G. (†29) mit ihrem heute 41 Jahre alten Ehemann gelebt.

Wie Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Dienstag in Aachen berichtete, hatte die Polizei den Mann von Anfang an im Visier. Die Schwierigkeit habe jedoch darin bestanden, dass eine Leiche nicht auffindbar gewesen sei.

Eine Durchsuchung des Hauses des Verdächtigen in dem kleinen Ort Süsterseel an der deutsch-niederländischen Grenze erbrachte zunächst keine Hinweise.

Heute vermuten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass der Mann die Leiche der damals 29-jährigen Dorota G. schon direkt nach der Tat aus dem Haus geschafft und an einem unbekannten Ort versteckt hat.

Erneuten Verdacht erregte der 41-Jährige vor einiger Zeit dadurch, dass er eine neue Wohnung in Geilenkirchen mietete, das Haus in Süsterseel aber trotz finanzieller Probleme behielt.

Bei einer Durchsuchung seines neuen Zuhauses sei nun die stark verweste Leiche der Frau in einer Tüte in einem Schuppen gefunden worden, sagte Schlenkermann-Pitts.