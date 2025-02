Mädchen (†10) erschossen! Bestatter rastet bei ihrer Beerdigung aus und tötet Sargträger

Suitland (USA) - Der Familie wurde nicht einmal die Chance gelassen, sich in Frieden von ihrem kleinen Mädchen zu verabschieden: Arianna Davis starb völlig unerwartet - ein Querschläger erwischt sie, als sie im Auto saß. Auf ihrer Beerdigung dann der nächste Schock für ihre Hinterbliebenen! Ein Bestatter eröffnete das Feuer - und tötete einen der Sargträger.

Wilson Chavis (50) wurde wegen seiner Verbrechen für schuldig befunden. © Prince George's County Police Department

Wie das Metropolitan Police Department berichtete, wurde die junge US-Amerikanerin am Muttertag (14. Mai) 2023 in Washington D.C. getötet. Ihre Beerdigung sollte wenige Wochen später in Suitland (US-Bundesstaat Maryland) stattfinden.



Dabei kam es zum nächsten Schock für ihre Hinterbliebenen! Bestatter Wilson Chavis (50) kreuzte laut People-Magazin am 6. Juni auf dem Washington National Cemetery auf, wo sein eigenes Bestattungsunternehmen "Compassion and Serenity" grade die Beerdigung der verstorbenen Arianna abhielt.

Dort geriert er mit anderen Bestattern in einen heftigen Konflikt. Gäste der Beerdigung wiesen den 50-Jährigen auf sein unpassendes Verhalten hin - die Lage eskalierte.

Chavis zückte und feuerte seine Waffe - und tötete einen der Sargträger (†30) des 10-jährigen Mädchens! Eine zweite Person wurde ebenfalls getroffen. Wie CBS News Baltimore berichtete, floh der Schütze vom Tatort - konnte aber wenig später festgenommen werden.

Am vergangenen Freitag wurde er schließlich wegen "Mord zweiten Grades", wegen des Einsatzes einer Handfeuerwaffe bei einem Gewaltverbrechen und wegen rücksichtsloser Gefährdung schuldig gesprochen, wie die Staatsanwaltschaft des Prince George's County mitteilte.