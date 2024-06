Frau erwürgt, in Koffer gestopft und in den Müll geworfen: Täter zu 42 Jahren Haft verurteilt

Kolumbien - 18 Monate, nachdem John Poulos (35) seine Freundin Valentina Traspalacios (†23) erwürgt und in einem Koffer in den Müll geworfen hatte, wurde er nun zu 42 Jahren Haft verurteilt.

Die 23-jährige Valentina Traspalacios wurde tot in einem Koffer aufgefunden. (Symbolbild) © 123RF/casanowe

Er wurde wegen Mordes an der jungen DJane Valentina Trespalacios und der Zerstörung des Beweismaterials zu der schweren Haftstrafe verurteilt, berichtet The Mirror.

Man fand ihre Leiche, nachdem ein Mann den Koffer geöffnet hatte, den er in einem Müllcontainer gefunden hatte. Er war entsetzt, als er den zusammengefalteten Körper der jungen Frau darin fand und rief sofort die Polizei.

Die Spurensicherung fand neben der Leiche auch Gegenstände, die der Toten zugeordnet werden konnten. Darunter befand sich auch ein Studentenausweis der Universität Uninpahu, an der Valentina angeblich Handel und globale Geschäftstechnologie studierte.

Nachdem die Polizei den Fund der sterblichen Überreste bekannt gegeben hatte, soll der 35-Jährige aus dem Land nach Panama geflohen sein. Am 24. Januar wurde er festgenommen, als er versuchte, ein Flugzeug in ein anderes Land zu besteigen, vermutlich nach Istanbul in der Türkei.

John wurde an Kolumbien ausgeliefert, wo er des Femizides angeklagt wurde.