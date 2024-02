Frau klaut Handy aus Auto - dann kommt eine schreckliche Wahrheit ans Licht

Anchorage (Alaska/USA) - Vor etwa vier Jahren klaute eine Frau ein Telefon aus dem Auto eines US-Amerikaners. Am Donnerstag stand dieser nun vor Gericht - als Angeklagter.

So befanden sich auf dem Smartphone insgesamt 39 Bilder und zwölf Videos, auf denen zu sehen ist, wie ein Mann in einem Hotel im US-Bundesstaat Alaska mordet .

Veronica Abouchuk (†52) war eines der Opfer von Brian Steven Smith (52). © Facebook/Screenshot/Anchorage Police Department

Die Ermittler fanden schnell heraus, dass es sich bei dem Mann im Video um Brian Steven Smith (52) handelte. Kurzerhand konnte dieser festgenommen werden.

In einem Gespräch mit der Polizei soll er die Morde an zwei Personen - Kathleen Henry (†30) und Veronica Abouchuk (†52) - schließlich gestanden haben. Sein Motiv ist bisher noch unklar.

"Warum Smith diese schrecklichen Verbrechen [...] begangen hat, werden wir vermutlich nie mit Sicherheit wissen", so Nobrega am Donnerstag weiter. "Was wir jedoch wissen, ist, dass der Angeklagte zwei Frauen gewaltsam und brutal ermordet hat. Deshalb sind wir hier."

Anschließend wurde Smith in mehreren Fällen, darunter Mord, Totschlag und sexueller Missbrauch, für schuldig befunden. Zuvor hatte er sein Geständnis zurückgenommen. Sein Urteil steht noch aus, ihm droht eine lebenslängliche Haftstrafe.