Frau tot in ihrer Wohnung gefunden: Polizei geht von Mord aus

In Salzgitter wurde am Sonntag eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge gehen die Ermittler von einem Mord aus.

Von Robert Lilge

Salzgitter - Am gestrigen Sonntag wurde in Salzgitter (Niedersachsen) eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem Täter. Am Sonntagnachmittag wurde eine Frau in Salzgitter tot in ihrer Wohnung aufgefunden. (Symbolbild) © -/TNN/dpa Gegen 17.20 Uhr wurde die 23 Jahre alte leblose Person aufgefunden. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen wir von einem Tötungsdelikt aus", teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sei der Täter noch flüchtig. Mord Mordprozess um Studentin Hanna: Brisantes Gutachten von Gerichtsmediziner! Die Polizei arbeite mit Hochdruck an der Fahndung. Genauere Angaben zum Tötungsdelikt könne man noch nicht nennen. Die mutmaßliche Gewalttat habe sich im Stadtteil Thiede ereignet.

