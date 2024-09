Große Trauer: Pornostar Jay Hefner (†24) erschossen

Jay Hefner (bürgerlich: Saiveon Hopkins) kam für einen Geburtstag aus seiner Wahlheimat Kalifornien angereist. Am Montag wollte der 24-Jährige wieder nach Hause fliegen, wo seine kleine Tochter und seine Freundin Madi sehnsüchtigst auf ihn warteten. Doch es kam anders.

Wie der Sender 1011 berichtet, wurde der beliebte Pornostar in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von Lincoln (Nebraska) erschossen.

Mit seiner Freundin Madi hat er das große Glück gefunden und auch für die Zeit nach der Erwachsenenunterhaltung hatte Jay Hefner Pläne. Nun ist er tot. © Montage: Instagram/madii_murchisonn, Instagram/theluckysevennn

Für Jay Hefners Angehörige ist die schreckliche Bluttat einfach nur ein "sinnloser Akt von Waffengewalt". Er starb als er versuchte, seinen Cousin vor körperlicher Gewalt zu schützen, sagte eine Freundin der Familie auf der Spendenplattform GoFundMe.



Jay half, wo er nur konnte, schilderte die Angehörige, unterstützte seine todkranke Mutter Jeni Brown finanziell, kümmerte sich um seine Geschwister. Dabei hatte er selbst schon eine kleine Familie, wurde erst vor Kurzem Vater einer Tochter. "Er war ein leuchtendes Licht, das für alle da war, die ihn liebten."

Auch Wegfährten und Kollegen zeigten sich angesichts Jay Hefners viel zu frühem Tod entsetzt. "Jay war so ein netter und charmanter Kerl. Ich habe am liebsten mit ihm gearbeitet. Er brachte so eine gute Energie ans Set", sagte Branchengröße Kendra Sunderland (29) auf dem Kurznachrichtendienst X.

Auch abseits der Erwachsenenunterhaltung baute sich der gefragte Darsteller ein Leben auf, schloss erst kürzlich die Ausbildung zum Zahntechniker ab, wollte als Rapper und Model durchstarten.

Jay Hefner wurde nur 24 Jahre alt. Seine Familie, Freunde und Fans müssen nun ohne ihn auskommen.