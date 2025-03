Grausame Bluttat: Polizei verhaftet 13-Jährige nach brutalem Mord an einer Mutter

Die Polizei hat ein 13-jähriges Mädchen festgenommen, das nun wegen Mordes angeklagt wird. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Wie die Polizei mitteilte, wurde die nicht namentlich genannte Teenagerin am vergangenen Montag festgenommen.

Neben der Mordanklage wird ihr zudem Brandstiftung vorgeworfen.

Die Behörden wurden in der Nacht zum Montag wegen eines Brandes in die englische Ortschaft Wellingborough gerufen.

Vor Ort fanden sie eine Frau, die noch am Tatort für tot erklärt wurde. Die Identität des Opfers konnte noch nicht eindeutig bestätigt werden, doch die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um die 43 Jahre alte Marta Bednarczyk handelt.

"Eine forensische Obduktion (...) ergab als vorläufige Todesursache eine Stichverletzung", heißt es in der Pressemitteilung.

"Ich möchte den vielen Polizeibeamten und Mitarbeitern danken, die seit den tragischen Ereignissen gestern Morgen unermüdlich an diesen Ermittlungen arbeiten. Unser ganzes Mitgefühl gilt insbesondere Martas Familie, die in diesen verheerenden Tagen voll und ganz kooperiert hat", so die Polizei weiter.