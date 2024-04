29.04.2024 11:54 Nach tödlichen Schüssen in Düsseldorf: Das passiert jetzt mit dem Verdächtigen

Nachdem ein 52-Jähriger am Sonntag in Düsseldorf einen Gastwirt vor seinem Lokal erschossen hatte, wird der Verdächtige am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Düsseldorf - Nachdem ein 52-Jähriger am Wochenende in Düsseldorf einen Gastwirt (†38) vor seinem Lokal erschossen hatte, wird der Verdächtige am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Zeugenbefragung vor Ort: Bei Schüssen in Düsseldorf -Friedrichstadt ist am Sonntagmorgen (28. April) ein Mensch getötet worden. © David Young/dpa Das sagte Staatsanwalt Martin Stücker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der nicht vorbestrafte Mann war am Tatort festgenommen worden und trug eine Schusswaffe bei sich. Den Ermittlungen zufolge war es in dem Lokal am Sonntag gegen 2.45 Uhr zu einem Streit zwischen dem 38-jährigen Opfer und dem Kosovaren gekommen. Mord Gastro-Besitzer erschossen: 58-Jähriger noch vor Ort festgenommen Nachdem sich der Streit vor das Gebäude verlagert hatte, fielen die tödlichen Schüsse. 52-jähriger Tatverdächtiger schweigt bislang zu Vorwürfen Der alarmierte Notarzt konnte den Gastwirt (†38) trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr retten. © David Young/dpa Der 52-Jährige aus Düsseldorf soll anschließend erneut in das Lokal gegangen sein und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er habe zu den Vorwürfen bislang geschwiegen. Einem Zeugen zufolge könnte es bei dem Streit um Spielschulden gegangen sein, hieß es aus Ermittlerkreisen. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Polizeibeamte und Rettungskräfte erlag der 38 Jahre alte Gastronom noch am Tatort seinen Verletzungen. Die Obduktion habe ergeben, dass er von mehreren Kugeln getroffen wurde. Mord Verschwundene Giovanna (†13): Ihr Vater ist nicht so unschuldig, wie er tut! Unklar sei noch, ob der Haftbefehl wegen Mordes oder Totschlags beantragt wird.

