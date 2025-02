Polizei erhält Hinweis: Wenig später machen Beamte grausigen Fund

Mönchengladbach - Die Polizei hat in einer Wohnung in Mönchengladbach einen traurigen Fund gemacht. Die Einsatzkräfte entdeckten dort einen toten 20-Jährigen.

Die Polizei war nach einem Tipp zu der Adresse in Mönchengladbach ausgerückt, wo die Kräfte auf einen leblosen jungen Mann (†20) stießen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, hatten die Beamten am frühen Dienstagabend, gegen 17 Uhr, zunächst einen Hinweis auf eine leblose Person erhalten, die sich in ihrer Wohnung an der Straße Morr im Stadtteil Schrievers befinden würde.

Sofort rückten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst daraufhin zur genannten Adresse aus und stießen vor Ort tatsächlich auf den toten 20-jährigen Mieter der Wohnung.



"Aufgrund der Auffindesituation ergab sich der Anfangsverdacht eines Tötungsdeliktes", erklärte ein Sprecher der Beamten.