Unfassbare Tortur: Kleiner Junge vom Freund der Mutter in Toilette ertränkt

USA - Ein Mann hat eine schreckliche Tat gestanden! Er hatte den kleinen Sohn seiner Freundin auf grausame Weise in der Toilette ertränkt und anschließend unter den Dielen des Hauses vergraben.

Der kleine Blu Rolland (†5) wurde von seinem Stiefvater in der Toilette ertränkt. © Screenshot/Facebook/Arkansas State Police

Am vergangenen Montag bekannte sich Nathan Bridges (34) des vorsätzlichen Mordes und der Körperverletzung ersten Grades im Zusammenhang mit dem Tod des fünfjährigen Blu Rolland schuldig. Er wurde zu 60 Jahren Haft verurteilt, berichtet People.

Blus Leiche wurde am 16. Dezember 2022 unter den Dielen seines Hauses in dem amerikanischen Bundesstaat Arkansas, gefunden. Nach Angaben der Polizei hätte das Kind an diesem Tag seinen sechsten Geburtstag gefeiert.

Laut der eidesstattlichen Erklärung, die dem Magazin vorliegt, sagte die Mutter des Jungen, Ashley Rolland (30), den Beamten zunächst, Blu sei nicht zu Hause gewesen, als sie dort ankam. Schließlich gestand sie ihrem Vater jedoch, dass der Junge tot im Haus gelegen habe. Sie habe ihm gesagt, der Junge sei zusammengebrochen und gestorben.

Als die Beamten in der Hoffnung, den Jungen lebend zu finden, zu dem Haus zurückkehrten, stießen sie unter den Dielen auf Flip-Flops und eine Kinderdecke sowie Verwesungsgeruch, nachdem sie die oberste Erdschicht durchsucht haben.