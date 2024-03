Nach Tod ihrer Tochter (6): Haftbefehl endgültig gegen Mutter vollstreckt

Bonn - Nach dem Tod eines sechs Jahre alten Mädchens in Bonn ist Haftbefehl gegen die Mutter erlassen worden.

Die Polizei fand die Tochter nach Hinweisen der eigenen Mutter tot in deren Wohnung vor. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das sei am frühen Dienstagabend geschehen, teilte ein Sprecher der Polizei am heutigen Mittwoch mit. Die Frau sei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden. Der Vorwurf lautet Totschlag.

Kräfte der Polizei hatten ein sechs Jahre altes Mädchen leblos in einer Wohnung im Bonner Ortsteil Rüngsdorf gefunden, nachdem es zuvor einen Einsatz am Rhein gegeben hatte.

Dort war die Mutter des Kindes aus dem Wasser gezogen worden, in das sie selbst gegangen sein soll. Nach ihrer Rettung gab die 46-Jährige den Einsatzkräften selbst Hinweise auf ihr Kind - es liege in ihrer Wohnung. Dort wurde das Mädchen dann auch gefunden. Es starb wenig später im Krankenhaus.