Streit unter Nachbarn eskaliert: Nach Blumentöpfen fliegen die Fäuste

Northeim - Manchmal kommt es unter Nachbarn zu Streitigkeiten. In einem aktuellen Fall in Northeim eskalierte die Situation.

Die Polizei musste am Samstagabend zu einem Nachbarschaftsstreit in Northeim ausrücken. (Symbolbild) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123RF/liudmilachernetska

Lärm, Hundegebell, falsch geparkte Autos oder Grundstücksangelegenheiten: Deutschlands Nachbarn sind dadurch oft sehr streitwütig.

Was der Auslöser eines Streites unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Grünewald-Straße in Northeim war, übermittelte die dortige Polizeiinspektion jedoch nicht.

Fest steht, dass es am Samstagabend zwischen zwei Nachbarn zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, die kurz darauf eskalierte.

Der Streit ging so weit, dass einer der Nachbarn mehrere Blumentöpfe auf den Balkon des anderen warf. Dadurch wurden die Gardinen des Geschädigten beschmutzt.

Der Moment, als die Einzelteile der geworfenen Blumentöpfe an den ursprünglichen Besitzer provokativ zurückgebracht wurden, gipfelte in einem Höhepunkt der Auseinandersetzung.

Die Frau, die an der Tür klingelte, bekam daraufhin einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig.