Bei Freigang entflohener Straftäter gefasst: Die brutale Akte Mursal M.

Deggendorf/Plattling - Wie konnte ein derart gefährlicher Mann nach so kurzer Zeit bereits Freigang bekommen?

Mursal M. (24) floh während eines Freigangs. © Polizei Niederbayern

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr floh Mursal M. während eines begleiteten Ausgangs. Der 24 Jahre alte Somalier ist wegen eines brutalen Tötungsdeliktes in der forensischen Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses Mainkofen in Deggendorf untergebracht.

Gegen 23.30 Uhr konnte der Straftäter in Plattling in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos festgenommen werden.

Erst knapp drei Stunden nach der Flucht wurde die Bevölkerung über die "gefährliche Person", wie es in der Öffentlichkeitsfahndung hieß, informiert. Angesichts der Strafakte des Psychiatrie-Insassen kaum zu fassen.

Im Juli 2021 stach Mursal M. mindestens 111 Mal in einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen mit zwei Küchenmessern auf einen 52-jährigen Mitbewohner ein. Anschließend trennte er der Leiche den Kopf ab. Der Messerangriff war laut Gerichtsgutachten derartig gewaltsam, dass dem Opfer noch bei lebendigem Leib Innereien austraten.