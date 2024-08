Straftäter entwischt bei Freigang: In Supermarkt wird er geschnappt

Plattling - Ein verurteilter Straftäter in Niederbayern, der bei einem Freigang entwischt war, ist wieder gefasst worden.

Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem verurteilten Straftäter (24). (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, nahm sie den 24-Jährigen am späten Abend gegen 23.30 Uhr nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung in Plattling in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos fest.

Seit Donnerstagnachmittag habe ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach ihm gesucht.

Der wegen eines Tötungsdelikts verurteilte Mann ist laut Polizei im Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Deggendorf untergebracht.

Die Beamten bezeichneten den Mann als "äußerst gefährlich".