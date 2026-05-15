Polizei-Skandal in Bonn: Beamter soll Kriminelle mit Infos versorgt haben

Köln/Bonn - Ein inzwischen suspendierter Kommissar aus Bonn soll Informationen aus dem Polizeicomputer an Drogenkriminelle weitergegeben haben.

Das Kölner Landgericht prüft derzeit die Anklage gegen zwei Polizeibeamte aus Bonn. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Sprecher des Kölner Landgerichts bestätigte, der Mann sei wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit in mehreren Fällen angeklagt worden.

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte darüber berichtet. Demnach erhielt der Kommissar für die Informationen kleine Geldbeträge.

In einer Sache wurde der Kommissar zusammen mit einem anderen Bonner Polizeibeamten wegen Vortäuschens einer Straftat und Falschbeurkundung im Amt angeklagt.