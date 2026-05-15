Polizei-Skandal in Bonn: Beamter soll Kriminelle mit Infos versorgt haben
Von Christoph Driessen
Köln/Bonn - Ein inzwischen suspendierter Kommissar aus Bonn soll Informationen aus dem Polizeicomputer an Drogenkriminelle weitergegeben haben.
Ein Sprecher des Kölner Landgerichts bestätigte, der Mann sei wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit in mehreren Fällen angeklagt worden.
Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte darüber berichtet. Demnach erhielt der Kommissar für die Informationen kleine Geldbeträge.
In einer Sache wurde der Kommissar zusammen mit einem anderen Bonner Polizeibeamten wegen Vortäuschens einer Straftat und Falschbeurkundung im Amt angeklagt.
Hier geht es darum, dass beide für einen Bekannten eine Verlustanzeige über ein Portemonnaie gefälscht haben sollen, damit dieser schneller einen Ersatzführerschein beantragen konnte.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa