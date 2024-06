26.06.2024 13:56 10.000 Euro Schaden: Diebe brechen in Kindergarten ein

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Taucha ein und verwüsteten den Raum.

Von Emily Mittmann

Taucha - In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Taucha ein und verwüsteten den Raum. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei der genaue Zeitpunkt des Einbruchs unklar. Sicher ist jedoch, dass die Diebe in der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen 17 und 6 Uhr zuschlugen. Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten, durchsuchten sie den ganzen Raum. Ein weiteres Vordringen in die Räumlichkeiten des Kindergartens misslang. Dennoch verursachten sie einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. "Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet", so Polizeisprecherin Josephin Sader.

Titelfoto: 123rf/foottoo