12-Jähriger Geld für Sex geboten: Polizei jagt Rothaarigen

Jena - In einer Seitenstraße in Jena hat ein Mann offenbar versucht, eine 12-Jährige zu missbrauchen. Die Polizei ermittelt.

Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, hatte der Unbekannte das Mädchen am frühen Mittwochabend in der Fritz-Winkler-Straße angesprochen. Den Angaben nach stellte er ihr zunächst eine belanglose Frage, auf welche die 12-Jährige keine Antwort geben konnte.

Der Mann ließ nicht locker und belästigte das Mädchen weiter. Hierbei spielte er mit heruntergelassener Hose an seinem Penis und bot der Jugendlichen 20 Euro für sexuelle Handlungen an.

Die 12-Jährige lehnte das Angebot ab und fuhr mit ihrem Fahrrad nach Hause. Dort angekommen erzählte sie ihrer Mutter von dem Vorfall. Gemeinsam alarmierten sie im Anschluss die Polizei, die öffentlich nach dem Täter fandet.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

ca. 30 bis 35 Jahre

1,70 bis 1,80 Meter groß

deutscher Phänotyp

akzentfreies Deutsch

helle Haut

mittellange rote Haare

rötlicher, kurz rasierter 3-Tage-Bart

helle gesunde Zähne

hellbraune Augen mit rostfarbenem Stich

durchschnittliche Figur

rasierte Beine

kahl rasierter Intimbereich

Darüber hinaus trug der Mann zum Tatzeitpunkt ein T-Shirt mit ellenbogenlangen Ärmeln in unbekannter Farbe, eine dunkelblaue Jeans mit dunkelbraunem Gürtel sowie eine Brille mit kreisrunden Gläsern und rötlichem Brillengestell.