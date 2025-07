Schlag gegen Kreml-Hacker: Ermittler schalten berüchtigtes Cybercrime-Netzwerk ab

Frankfurt am Main - Schwerer Schlag gegen mutmaßliche Kreml-Hacker. Bei einer koordinierten Aktion europäischer Ermittler gegen das Cybercrime-Netzwerk "NoName057(16)" wurden mehrere Personen festgenommen.

Alles in Kürze

Die Beschuldigten sollen für zahlreiche Straftaten verantwortlich sein. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut Europol wurden mehrere Personen im Rahmen einer "Operation Clint Eastwood" festgenommen. Sie sollen Teil des Hackernetzwerks "NoName057(16)" und für "Störungsversuche zugunsten Russlands" verantwortlich sein.

Zwei Personen wurden verhaftet, gegen sieben weitere Beschuldigte wurden Haftbefehle erwirkt. Zudem kam es zu 24 Hausdurchsuchungen in mehreren europäischen Ländern.

Den Angaben der Ermittler zufolge soll sich das prorussische Netzwerk unter anderem über den Messengerdienst Telegram organisiert haben. Dort soll es bis zu 4000 Unterstützer haben.

Konkret wird den Beschuldigten vorgeworfen, mit sogenannten DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) Webseiten und Online-Services in mehreren europäischen Ländern angegriffen zu haben, um diese durch eine Flut von Anfragen zu überlasten und somit unerreichbar zu machen. Dazu soll die Gruppe auch ein großes Netzwerk an infizierten Rechnern (Botnetzwerk) betrieben und entsprechende Software verbreitet haben.

Seit Beginn der Ermittlungen im November 2024 kam es laut Europol alleine in Deutschland zu 14 Angriffswellen, die sich gegen 250 Unternehmen und Behörden richteten.