12-Jähriger von Hund gebissen: Polizei sucht braunen Lockenkopf

Suhl - Am Sonntag wurde in Suhl ein Zwölfjähriger von einem Hund angegriffen.

Die Polizei sucht nach dem Biss den Hundehalter und bittet um Hinweise. (Symbolfoto) © 123RF/elfenika

Der Junge sowie der Mann mit dem Hund liefen in entgegengesetzter Richtung auf dem Fußweg in der "Karl-Marx-Straße". Als die beiden in der Folge aneinander vorbeiliefen, sprang der Hund das Kind an und biss ihm in die rechte Hand, teilte die Polizei mit.

Der Hundehalter erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden und lief danach weiter. Der Zwölfjährige musste nach dem Biss ärztlich versorgt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können.

