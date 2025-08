In Badehose auf A61 unterwegs: Polizei hilft Mann Kleidung und Lkw zu finden

Bei dem nächtlichen Einsatz verhalf die Polizei einem Mann zu seiner Kleidung. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 1 Uhr meldeten mehrere Autofahrer einen halbnackten Mann auf dem Standstreifen der A61.

Eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf entdeckte den 59-Jährigen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann am Vorabend an einem nahegelegenen See gefeiert. Nachdem er eingeschlafen war, fand er sich allein und nur noch mit Badehose bekleidet wieder.

Die Mitfeiernden waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verschwunden. Zu Fuß machte sich der 59-Jährige auf die Suche nach Hilfe. Dafür lief er in Richtung der nächsten Straße, die in diesem Fall die Autobahn war.