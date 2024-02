10.02.2024 10:24 14 Verletzte bei heftigem Brand in Mehrfamilienhaus in Biebesheim

14 Verletzte! In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Biebesheim zu einem heftigen Brand.

Von Maximilian Hölzel

Biebesheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Biebesheim (Landkreis Groß-Gerau) zu einem heftigen Küchenbrand, bei dem 14 Personen Verletzungen davontrugen. Im südhessischen Biesbesheim am Rhein (Landkreis Groß-Gerau) überraschte ein Küchenbrand die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nacht von Freitag auf Samstag. © 5VISION.NEWS Wie die Polizei meldet, brach das Feuer um kurz vor 2 Uhr aus und löste damit einen größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz aus.

Die Bewohner des Hauses wurden in der Folge von den Einsatzkräften aus ihren Wohnungen evakuiert. Für die beiden Dachgeschosswohnungen musste eine Drehleiter eingesetzt werden, da das Treppenhaus bereits komplett verraucht war. Durch die Rauchgase erlitten insgesamt 14 Bewohner leichte Verletzungen. Zwei von ihnen, die 59-jährige Bewohnerin der Brandwohnung und ein 65-jähriger Bewohner der darüber liegenden Wohnung, mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen Verletzten konnten nach einer ärztlichen Untersuchung vor Ort entlassen werden. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den massiven Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. 14 Personen wurden bei dem heftigen Küchenbrand leicht verletzt. © 5VISION.NEWS Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei stellt Ermittlungen zur Brandursache an Dank des schnellen Feuerwehreinsatzes sind alle Wohnung bis auf die Brandwohnung sowie die Dachgeschosswohnung unmittelbar wieder bewohnbar. Die beiden letztgenannten Wohneinheiten sind vorerst unzugänglich. Zur Höhe des gesamten Sachschadens liegen bisher noch keine Einschätzungen vor. Was die genaue Brandursache letztlich war, ist ebenfalls noch unklar. Diesbezüglich ermittelt die Polizei zu Beginn der kommenden Woche.

Titelfoto: 5VISION.NEWS