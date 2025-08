Mann sorgt für Aufruhr in Hotel und hetzt Hund auf Polizisten

Fürth - Ein Mann wurde in einem Hotel in Mittelfranken festgenommen, nachdem er versucht hatte, seinen Hund auf die Polizei zu hetzen.

Alles in Kürze

Ein Mann forderte seinen Rottweiler mehrfach dazu auf, Polizisten zu beißen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Die Polizisten wurden am Samstagabend in das Hotel in der Fürther Rosenstraße alarmiert.

Ein 27-Jähriger war mit seinem Rottweiler gegen 22.30 Uhr in die Lobby gekommen. Er führte laute Selbstgespräche und weigerte sich, das Hotel zu verlassen. Das Personal rief daraufhin die Polizei zur Verstärkung.

Gegenüber den Beamten blieb der Mann unkooperativ. Außerdem forderte er seinen Hund wiederholt lautstark auf, die Polizisten zu beißen.

Als er schließlich seinen Hund vor dem Hotel an einen Pfahl band, nutzten die Polizisten die Gelegenheit, und nahmen den 27-Jährigen fest. Weil er sich wehrte, wurden ihm Handfesseln angelegt.

Ein Diensthundeführer nahm sich derweil dem Rottweiler an und brachte den Hund schließlich in ein Tierheim.