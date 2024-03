15-Jährigen und Fahrgast mit Messer bedroht: Polizei schnappt betrunkenen Täter

Eisfeld - In Eisfeld im Landkreis Hildburghausen ist am Samstagabend ein Jugendlicher mit einem Messer bedroht worden.

Die Polizei fahndete nach dem 30-Jährigen und konnte ihn schließlich finden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei berichtet, waren gegen 18 Uhr am Bahnhof in Eisfeld ein 30-Jähriger und ein 15-Jähriger miteinander in Streit in geraten.

Im weiteren Verlauf der verbalen Auseinandersetzung zückte der alkoholisierte Mann ein Messer und bedrohte den Jugendlichen.

Der Täter und seine beiden Begleiter verließen den Tatort anschließend mit dem Zug in Richtung Hildburghausen.

Im Zug wurde der Mann dann wieder verhaltensauffällig und bedrohte einen bislang noch unbekannten Fahrgast mit dem Messer. Die Polizei fahndete in der Folge intensiv, nachdem 30-Jährigen - mit Erfolg.

Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Bedrohung auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.