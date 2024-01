07.01.2024 15:57 15-Jähriger nach Messer-Attacke in Karlsruhe verletzt: Verdächtiger (16) in U-Haft!

Am Samstag soll ein 16-Jähriger einen 15-Jährigen in Karlsruhe mit einem Messer verletzt haben. Der Angreifer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Karlsruhe - Ein 16-Jähriger soll in Karlsruhe einen 15-Jährigen am Samstag mit einem Messer verletzt haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sei der Jugendliche im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gefunden und festgenommen worden. Ein Haftrichter ordnete demnach am Sonntag Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts an. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem 15-Jährigen sei es gegen 17.30 Uhr aus zunächst unklaren Gründen am Karlsruher Albtalbahnhof zum Streit gekommen. Der 16-jährige Deutsche soll in dessen Verlauf ein Messer gezogen haben und seinem mutmaßlichen Opfer eine Stichverletzung am Oberkörper zugefügt haben. Der 15-Jährige kam in ein Krankenhaus. Den Angaben nach war die Verletzung nicht lebensbedrohlich.

